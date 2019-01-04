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شاهد.. أمن مانشستر سيتي يهاجم “ميندي” بعد لقاء ليفربول !!

الرياضة
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شاهد.. أمن مانشستر سيتي يهاجم “ميندي” بعد لقاء ليفربول !! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

تعرض مدافع نادي ماشستر سيتي الإنجليزي بنجامين ميندي، للقطة محرجة، أمس الخميس، بعد نهاية مباراة فريقه أمام ليفربول.

ومباشرة بعد صافرة الحكم لنهاية اللقاء بفوز “السيتي” دخل ميندي أرضية الميدان مسرعاً للإحتفال مع زميله الأرجنتيني آغويرو.

الأمر الذي جعل أعوان أمن ملعب “الإتحاد” يلاحقونه ضنا منهم أنه أحد الأنصار، ملابس غير رياضية ودخوله الملعب بشكل مفاجئ.

وجاء رد الدولي الفرنسي بشكل طريف قائلا:”كانوا على وشك الإمساء بي بالأمس عند الإحتفال بعد المباراة”.


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