شاهد.. أميرة ريا تُحلق في سماء دبي

حققت المؤثرة الجزائرية، أميرة ريا، حلمها، بتجربة جديدة، حيث قامت بالقفز من السماء في دبي عبر الطائرة.

ونشرت أميرة ريا، مقطع فيديو لتجربتها المثيرة، أين ظهرت وهي في قمة حماسها.

وكتبت أميرة ريا: “تعلمت أن أواجه مخاوفي، نحن من نصنع الخوف الذي يمنعنا من الاستمتاع. أجمل وأجنن تجربة عشتها في حياتي”.

كما أضافت المؤثرة: “العيش في بلد اللامستحيل يجعلك تقفز من طائرة بدون تفكير. كنت أطير عشت شعور الطيران، شعور لا مثيل له”.

وختمت أميرة ريا بتوجيهها لسؤال لمتابعيها جاء فيه: “هل لديك الشجاعة لتجربتها بكل صراحة؟”.

طالع أيضا:

انتهاء صداقة مونيا بن فغول وأميرة ريا.. تمثيلية

كما أحدثت المؤثرة ومصممة الأزياء، أميرة ريا، قبل أشهر، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد تلميحها بانتهاء علاقة الصداقة التي كانت تجمعها مع الممثلة، مونيا بن فغول.

وفي ردها على أسئلة متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي انستغرام. حول علاقتها مع صديقتها مونيا بن فغول والتي استقبلتها مؤخرا في بيتها بدبي. قالت أميرة ريا “السؤال لي راه يتكرر وراح نجاوب جواب وأرجو انو الموضوع يتغلق والإشاعات لي كل يوم نسمع حاجة إجابتي ما تزيدوش تسقسوني على وحدة وسمها مونيا وشكرا”.

كما ضربت مونيا بن فغول موعدا لجمهورها لمتابعة البث المباشر على حسابها انستغرام. قصد الحديث عن علاقتها بأميرة ريا.

في بادئ الأمر خرجت مونيا بن فغول بالبث المباشر لوحدها تحدثت فيه عن الإشاعات التي طالتها. جراء انتشار خبر انتهاء علاقتها بصديقتها أميرة ريا.

وفي ذات البث الذي تابعه أزيد من 68 ألف شخص، ظهرت أميرة ريا ومونيا بن فغول قائلتين أنها مجرد تمثيلية. وأن علاقتهما لم تنته وأرادتا صنع الحدث le buzz. حيث قالتا أن صنع الحدث سهل جدا.

كما أنه وبمجرد أن أعلنتا أنها مجرد تمثيلية نزل متابعو البث المباشر الى 30 ألف. حيث عبر العديد من المعلقين على الخبر عبر مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنها استهزاء بالمتابعين. فيما قال آخرون أنهما أرادتا صنع الحدث ولم تجدا ما تفعلانه، فقامتا باختلاق إشاعة انتهاء صداقتهما. ليذهب آخرون بالقول إن من يصف نفسه بالمؤثر تكون منشوراته هادفة.

https://www.instagram.com/p/CYmTIgYr4AL/