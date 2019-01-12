شاهد.. “أوزيل” يَرد على مدرب “أرسنال” بآية قرآنية

وجّه الألماني نجم أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، رسالة لزميله المصري محمد النني عقب إقصائهما من القائمة المعنية بلقاء واست هام.

ونشر “محمد النني” مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بـ”إنستغرام” برفقة “أوزيل” الذي قال له: “لا تحزن إن الله معنا” (الآية 40 سورة التوبة).

وصنع الفيديو الحدث على مواقع التواصل الإجتماعي، وأبد الجميع تضامنا مع “أوزيل” الذي يواجه أصعب مواسم مسيرته الإحترافية.

يذكر أن “مسعود” من عائلة مسلمة تركية الأصل، ومثّل “المانشافت” على الصعيد الدولي، قبل إعتزاله المنتخب لأسباب سياسية.