شاهد أول صورة لـ”ريهام سعيد” بعد أنباء عن تشوه وجهها بسبب المرض

تم تداول أخبار عن تشوه وجه الإعلامية والممثلة المصرية، “ريهام سعيد”، بعد إصابتها، ببكتيرها غريبة، في الوجه.

لذلك، نشرت الإعلامية المصرية، صورة حديثة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع “الأنستغرام”، أين بدت عليها علامات المرض.

وأرفقت “ريهام سعيد”، الصورة، بالتعليق التالي: “لأصحابي اللى عايزين يطمنوا، أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موقعش،

ومش هيقع، أرجو الدعاء”.

وكانت “ريهام سعيد”، قد أعلنت عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي، عن مرورها بأزمة صحية، وخضوعها لعملية جراحية

دقيقة، جراء إصابتها ببكتريا في الوجه.

وكتبت “ريهام سعيد” على حسابها في “أنستغرام”: “حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم

فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا”.

وحذر الأطباء، الإعلامية، من أن البكتيريا، قد تنتشر وتصل إلى المخ، وتؤدي للوفاة، إذا لم يتم مواجهتها مبكرا.

للتذكير، “ريهام سعيد”، هي إعلامية وممثلة، ومقدمة برامج، مصرية، شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية.