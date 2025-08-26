شاهد.. أول ظهور لأنغام بعد رحلتها العلاجية الطويلة

عادت الفنانة أنغام إلى مصر، بعد رحلة علاجية طويلة في ألمانيا، مسجلة أول ظهور لها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” بصور جديدة تجمعها بنجليها.

وظهرت أنغام في الصور بابتسامة عريضة، مما طمأن جمهورها على حالتها الصحية، خاصة بعد حالة القلق التي عاشوها بسبب تضارب الأخبار حول وضعها.

وجاء هذا الظهور بعد أيام من إعلان الإعلامي محمود سعد عودتها إلى مصر. حيث نشر عبر “فيسبوك” خبر وصولها، مؤكداً أن صوتها لا يزال “جميلًا ومتألقًا”.

تفاصيل رحلة العلاج

وكشف الدكتور خالد منتصر عن تفاصيل رحلة أنغام العلاجية، موضحًا أنها بدأت بإصابتها بـ التهاب حاد في البنكرياس. مما استدعى سفرها إلى ألمانيا.

وبعد الفحوصات، تبين وجود كيس حميد على البنكرياس، تم تصريفه بالمنظار.

ورغم نجاح العملية، عادت الآلام بقوة، ليكتشف الأطباء أن الكيس تحول إلى خراج، مما استدعى إجراء جراحة باستخدام الروبوت.

وعلى الرغم من أن الأطباء ما زالوا في حيرة من استمرار الألم، إلا أن منتصر أكد أن حالتها ليست سرطانية. داعيًا إلى توخي الدقة في نقل المعلومات.