شاهد.. أول ظهور لسيلين ديون بعد إصابتها بمرض نادر

تداولت عدة مواقع إعلامية، صورا حديثة للمغنية الكندية سيلين ديون والتي عادت للظهور مجددا، بعد اختفاء دام 3 سنوات، إثر إصابتها بمرض “متلازمة الشخص المتيبس”.

وحضرت ديون، مباراة هوكي بين فريقي Vegas Golden Knights وMontreal Canadiens في لاس فيغاس.

ودخلت سيلين إلى غرفة خلع الملابس لتحية فريق مسقط رأسها مرتدية سترة بيضاء مبطنة فوق سترة بنية اللون.

وشوهدت النجمة وهي تصافح أعضاء الفريق وتلتقط الصور مع إبنها رينيه تشارلز، 22 عامًا، والتوأم إيدي ونيلسون، 13 عامًا.

يذكر أن مرض سيلين ديون عصبي نادر وغير قابل للشفاء يمكن أن يسبب تشنجات عضلية منهكة على الجهاز العصبي المركزي. وتحديدًا الدماغ والحبل الشوكي، وفقًا لمؤسسة متلازمة الشخص المتصلب.

ويقول الأطباء: “يمكن أن يكون المرضى من أصحاب الهمم، أو مقيدين على الكراسي المتحركة أو طريحي الفراش. وغير قادرين على العمل ورعاية أنفسهم”.

مضيفين أن المرض العصبي يشمل أعراض مثل “الصلابة المفرطة، والألم المنهك. والقلق المزمن وتشنجات العضلات عنيفة للغاية لدرجة أنها يمكن أن تؤدي إلى خلع المفاصل وحتى كسر العظام”.

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