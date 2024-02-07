شاهد أول ظهور للملك تشارلز بعد إصابته بالسرطان

تداولت العديد من المواقع الإعلامية، صورا للملك تشارلز عائداً إلى ساندرينغهام بعيداً عن أعين المتطفلين، في أول ظهور له بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان.

وظهر الملك تشارلز، رفقة زوجته الملكة كاميلا، داخل السيارة، بعدما التقى بابنه الأمير هاري. لمدة تقل عن ساعة في أول لقاء مباشر جمع بينهما منذ تسعة أشهر.

وشوهد الملك تشارلز والملكة كاميلا لأول مرة منذ إعلان إصابته بالسرطان. وهما يلوحان للحشود أثناء مغادرتهما كلارنس هاوس في لندن بسيارة رسمية في الساعة 3.35 مساءً. قبل ركوب طائرة هليكوبتر إلى نورفولك.

وأقلت المروحية الحمراء الملك تشارلز، بينما يستعد حالياً لاتخاذ الخطوات الدفاعية اللازمة في معركته مع السرطان في شمال مقاطعة نورفولك الإنجليزية. قبل أن يهبط على منزله الملكي ويُسرع إلى الداخل وسط استقبال مساعديه.

وقال السكان المحليون في تصريحات خاصة لصحيفة The Sun، إن الملك، البالغ من العمر 75 عاماً. وصل إلى الجانب النادر استخدامه من القصر، والذي تستخدمه العائلة عندما يتطلعون إلى ضمان خصوصيتهم.

وهبطت المروحية الملكية Sikorsky S-76C بعد أقل من ساعة في القصر الملكي في حوالي الساعة 4.20 مساءً.

ووفقاً لصحيفة الـDaily mail البريطانية، فقد شوهد الأمير هاري وهو يقود سيارته عبر بوابات كلارنس هاوس في الساعة 2.45 بعد الظهر. بعد أن هرع إلى بريطانيا في رحلة استغرقت 11 ساعة متواصلة من كاليفورنيا – حيث تقيم زوجته ميغان ماركل وطفلاه آرتشي وليليبت.

ويقال إن الملك تشارلز “في حالة جيدة” بعد تلقيه العلاج في وقت سابق أمس، من سرطان غير معلن نوعه.

وقال مصدر بالقصر لصحيفة التلغراف: “إنه في حالته الجيدة المعتادة. هو فقط محبط قليلاً لأن حالته أثرت ليس فقط على خططه الخاصة بل أثرت على الآخرين”.