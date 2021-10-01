إعــــلانات
قناة النهار

شاهد أول ظهور للممثل حزيم بعد تعرضه لوعكة صحية.. وهذه أمنيته

بقلم قناة النهار
شاهد أول ظهور للممثل حزيم بعد تعرضه لوعكة صحية.. وهذه أمنيته
حزيم
  • 727
  • 0

شاهد أول ظهور للممثل حزيم بعد تعرضه لوعكة صحية.. وهذه أمنيته

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=993327
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر