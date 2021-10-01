شاهد أول ظهور للممثل حزيم بعد تعرضه لوعكة صحية.. وهذه أمنيته
بقلم قناة النهار
شاهد أول ظهور للممثل حزيم بعد تعرضه لوعكة صحية.. وهذه أمنيته
انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية
#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=993327