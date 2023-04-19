شاهد.. إبنة دنيا سمير غانم تشاركها التمثيل لأول مرة

ظهرت كايلا، إبنة النجمة المصرية دنيا سمير غانم، لأول مرة، مع والدتها في عمل فني.

وشهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل “جت سليمة”، للفنانة دنيا سمير غانم، ظهورا خاصا ومميزا لإبنتها كايلا.

وقد نشرت الفنانة دنيا سمير غانم على حسابها بإنستغرام صوراً لها ولكايلا من المسلسل.

وأرفقتها بتعليق جاء فيه:” كايلولة قلبي ما شاء الله.. ربنا يحفظ كل أولادنا ويطلعوا أحسن مننا يا رب”.

ويشارك في بطولة مسلسل “جت سليمة” دنيا سمير غانم ومحمد سلام، وسامي مغاوري، وهالة فاخر، وخالد الصاوي. وشيرين، ومحمد ثروت، وغادة طلعت، ومايان السيد وعدد آخر من ضيوف الشرف.