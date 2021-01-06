شاهد.. إبنة شيرين عبد الوهاب تخطف القلوب بأول أغنية لها

خطفت هنا إبنة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، الأنظار والقلوب، بعد نشرها أول مقطع فيديو لها وهي تغني باللغة الإنجليزية.

وأجمع رواد مواقع التواصل الإجتماعي، على موهبتها وعذوبة صوتها وإحساسها الجميل.

وتم تصوير المقطع، داخل منزل شيرين عبد الوهاب، وظهرت إبنتها الصغرى هنا أمام ميكرفون محترف.

وقدمت هنا الأغنية بإحترافية وبدون أخطاء، وبإحساس كبير.

يذكر إن هنا هي الإبنة الثانية لشيرين عبد الوهاب من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى.

هذا وتحضر شيرين، لألبوم جديد لها، وأكدت في تصريحات إعلامية، أنه سيكون مفاجأة كبيرة جدا.

https://www.instagram.com/p/CJrhsithVvQ/?utm_source=ig_embed