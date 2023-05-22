شاهد.. إبن النجم كريستيانو رونالدو يتحدث بالعربية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لجونيور، إبن نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يتحدث باللغة العربية.

ومنذ أن انتقل اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو مع جورجينا رودريغيز وعائلتهما الى المملكة العربية السعودية انعكس ذلك بشكل مباشر عليهم.

وبدأت العائلة، تتعلم اللغة العربية خصوصاً الأولاد لأنهم يحتكون بأولاد آخرين سعوديين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكريستيانو رونالدو جونيور، الابن الاكبر للاعب نادي النصر السعودي، وهو يتحدث مع أحد أصدقائهم باللغة العربية. وقال له :” كيف حالك؟ الحمد لله”.

وكان قد انتشر كذلك مقطع فيديو لبنات الدون، وهن يغنين باللغة العربية، بمساعدة والدتهم عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز.

ومن ناحية ثانية كانت جورجينا رودريغيز قد نفت أن يكون أولادها يتعرضون للضرب في مدرستهم بالرياض.

وأشارت إلى أن المعلومات التي تم تداولها في الصحف عارية عن الصحة وهي تقدر جهود المعلمين والاساتذة في مساعدة عائلتها واولادها.

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