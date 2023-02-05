شاهد.. إعادة تمثيل فيلم تيتانيك بعد 25 عاما بنهاية جديدة

في فيلم وثائقي بعنوان تيتانيك: بعد 25 عامًا مع جيمس كاميرون، تم بثه على ناشيونال جيوغرافيك. أراد المخرج وضع حد للجدل.

ووفقًا له، في نهاية التجربة، كان جاك سيموت حتى لو صعد على الطوافة المؤقتة التي نجت روز بفضلها.

وقام اثنان من المحترفين بأدوار أبطال تيتانيك. حيث أعادوا إنتاج المشهد بأكمله الذي حدث بعد حطام السفينة مباشرة.

ويقول جيمس كاميرون: “لقد فعلنا بالضبط ما فعلوه في الفيلم، باستثناء أننا ضاعفنا الوقت لكل خطوة لأن مياهنا لم تكن باردة”.

وسقطت Rose و Jack في بركة من الماء المتجمد، كما هو الحال في الفيلم. حيث يقوم خطيب روز بدفعها بالقوة تحت الماء لتأتي شخصية ليوناردو دي كابريو لإنقاذها.

وبدعم من أحد الخبراء ، يوضح جيمس كاميرون: “كلما زادت سرعة دقات قلبك. زاد الدم البارد القادم من ذراعيك وساقيك بسرعة إلى قلبك ويقلل من درجة حرارتك”. هذه هي ظاهرة الغرق المائي.

ويؤكد الخبير “دخول الماء بدرجة حرارة -2 درجة مئوية يحبس أنفاسك، وتسارع ضربات القلب. وتضيق الأوعية الدموية ، ويرتفع ضغط الدم على الفور”.

ورد مدير Avatar: “كنت أشعر بالفضول لرؤية ما سيحدث في هذه الحالة لجاك”. في حمام السباحة، يقوم المحترفان برفع نفسيهما على الطوافة المؤقتة.

أما في الفيلم، الذي تم إصداره في عام 1997، لا يزال لوح خشبي على السطح. مما يحافظ على جفاف روز وبالتالي ينقذها.

وهكذا في التجربة يجد جاك نفسه نصفه في الماء. الشاب يصاب برعشات. في غضون ذلك ، تؤكد كيت وينسلت أن روز وجاك لا يمكنهما البقاء على قيد الحياة معًا.