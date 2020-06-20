شاهد.. إعتقال مغني الراب “Moha la Squale” بشكل عنيف من قبل الشرطة الفرنسية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بقوة، مقطع فيديو لإعتقال مغني الراب الشهير “Moha la Squale”، بشكل عنيف من قبل الشرطة الفرنسية.

وتم إعتقال الرابر محمد بلحمد المعروف بـ”Moha la Squale”، مساء أمس الجمعة، في باريس بموجب أمر تفتيش.

وتم تصوير عملية الاعتقال ، أين كان تدخل رجال الشرطة عنيفا نوعا ما، حيث تم وضع الرابر على الأرض من طرف 3 من رجال الشرطة وتقييده.

ويظهر “Moha la Squale” في مقطع الفيديو، وهو يقاوم رجال الشرطة والذين قاموا بتثبيته على الأرض وتقييده بعنف.

وكان برفقة الرابر، فتاة تم إعتقالها هي الأخرى بعدما حاولت مساعدة الفنان، وتصوير عملية الإعتقال.

وتناولت القضية، بعض الصحف المحلية، والتي أوردت أنه تم القبض على مغني الراب، على أساس مذكرة تفتيش بعد رفضه الامتثال لنقطة تفتيش على الطريق يوم الجمعة.

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