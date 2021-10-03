شاهد.. إعصار شاهين يقترب من عُمان وفيديوهات تُبين حجم الكارثة

عرفت محافظة مسقط في عمان، تساقط أمطار شديدة الغزارة بسبب إعصار شاهين، مخلفة فيضانات والتي تسببت في وفاة طفل، حسب وكالة الأنباء العمانية.

وأفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العماني بأن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ64 عقدة أي 116 كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار 60 كلم شمال شرق محافظة مسقط.

ويتوقع أن تصل عين الإعصار إلى اليابسة ما بين الساعة السادسة والتاسعة من مساء اليوم بتوقيت السلطنة.

وأعلن المركز العماني لإدارة الحالات الطارئة وفاة طفل بعد فقدانه بتجمعات مائية بولاية العامرات، كما تم تسجيل حالتي فقدان أحدهما لطفل في تجمعات مائية وانجراف آخر بداخل مركبته بولاية العامرات.

وعلى إثر هذا، تم إعادة جدولة كل الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار حتى إشعار آخر.

ووجه المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بضرورة إخلاء عدة مناطق في العاصمة مسقط ومحافظة الظاهرة، حيث إن كميات الأمطار المتوقعة من شأنها أن تؤدي إلى فيضانات خاصة عند التقائها بأمواج البحر ونزول الأودية.

ولأجل هذا تم تجهيز 136 مركز إيواء بالمحافظات المتوقع تأثرها بالإعصار.

كما أعلنت السلطات وقف الحركة في شوارع محافظة مسقط، عدا طريق مسقط السريع، وسوف يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار ⁧‫شاهين‬⁩ وانتهاء تأثيراته على المحافظة.

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