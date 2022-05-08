قناة النهار شاهد إقبال كبير على شراء سمكة “التونة” في إنتظار إنخفاض اسعارها بقلم قناة النهار نشر في 08 ماي 2022 - 22:31 مجتمع شارك غرِّد أرسل 136 0 رابط دائم : https://nhar.tv/XAWNv اقرأ أيضا منازل الروح: ماذا بعد رمضان ؟ قناة النهار 28 أفريل أسرار أسباب النزول: سورة الزلزلة قناة النهار 28 أفريل العائلات الجزائرية تسترجع بنة العيد بعد جائحة كورونا قناة النهار 02 ماي 😂 قاراج الهربة : الضـ.ـحية تاع اليوم ماحوسش يفهم..قالهم ديتولي كروصة نديلكم زوج قناة النهار 18 أفريل علاش عليا : تكون جايز طريق وتلقى واحد يصور فيك 😂 كيفاش راح تكون ردة فعلك ؟ قناة النهار 25 أفريل كونك خفيف: فؤاد كان شاطر وحسبلها مليح وربح معانا 5000دج قناة النهار 28 أفريل طيب معانا/حساء الفطر و دجاج متبل في الفرن 🍗مرفوق بأرز بالزبيب والفستق😋مع الأنستاغراموز خيرة بوهران قناة النهار 23 أفريل "كريم الغانغ: "هذا هو البرنامج لي عجبني في رمضان والباقي كامل ما يضحكوش قناة النهار 24 أفريل "عزو :" في الراب ماشي لازم تسبّ باش تبان واعر أخدمو راب نظيف قناة النهار 02 ماي القضية: تسيير النفايات والفرز الإنتقائي.. تطوير للإقتصاد الأخضر قناة النهار 03 ماي