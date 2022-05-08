إعــــلانات
قناة النهار

شاهد إقبال كبير على شراء سمكة “التونة” في إنتظار إنخفاض اسعارها

بقلم قناة النهار
شاهد إقبال كبير على شراء سمكة “التونة” في إنتظار إنخفاض اسعارها
مجتمع
  • 136
  • 0
رابط دائم : https://nhar.tv/XAWNv
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر