شاهد.. إليسا تنشر صورة برفقة شقيقتها لأول مرة

فاجأت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها، بنشرها صورة لها جمعتها مع شقيقتها نورما، عبر صفحتها على انستغرام.

وعلقت إليسا على الصورة الأولى التي تنشرها مع أختها قائلة: “مع أختي نورما أحبك يا فتاة”.

ونال منشور النجمة اللبنانية تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها، وإعتبر البعض أن هناك تشابها كبيرا بينهما.

وكانت إليسا قد نشرت قبل يوم، صورة عائلية إلى جانب شقيقها كميل وشقيقتها نورما أثناء تواجدهم بكندا.