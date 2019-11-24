شاهد.. إليسا تنشر صورة برفقة شقيقتها لأول مرة

فن وثقافة
  • -
  • 0
شاهد.. إليسا تنشر صورة برفقة شقيقتها لأول مرة
بقلم نادية بن طاهر

فاجأت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها، بنشرها صورة لها جمعتها مع شقيقتها نورما، عبر صفحتها على انستغرام.

وعلقت إليسا على الصورة الأولى التي تنشرها مع أختها قائلة: “مع أختي نورما أحبك يا فتاة”.

ونال منشور النجمة اللبنانية تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها، وإعتبر البعض أن هناك تشابها كبيرا بينهما.

وكانت إليسا قد نشرت قبل يوم، صورة عائلية إلى جانب شقيقها كميل وشقيقتها نورما أثناء تواجدهم بكندا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=731094

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com