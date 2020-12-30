شاهد.. إنفجارات متتالية تهز مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمينة الجديدة

هزت عدة إنفجارات عنيفة، اليوم الأربعاء، مطار عدن في اليمن، بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني قوله إن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فقد تعرض المطار، للاستهداف بعدد من الصواريخ أصابت 3 منها صالة الاستقبال.

كما وثقت لقطات سجلت في موقع الحادث، سماع دوي رصاص خلال الهجوم.

ووقع الهجوم عقب هبوط الطائرة، وتم نقل أعضاء الحكومة بسلامة إلى قصر المعاشيق في عدن.