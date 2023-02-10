شاهد.. إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض بعد 4 أيام من الزلزال

تمكن رجال الإنقاذ في تركيا من إنقاذ طفلة في الرابعة من عمرها من تحت الأنقاض.

وفي معجزة ربانية، تم إنقاذ الطفلة، بعد مرور 4 أيام من الزلزال الذي ضرب مقاطعة هاطاي.

هذا وأعلنت إدارة الكوارث التركية صباح اليوم الجمعة أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الاثنين ارتفع إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا.

وجاء ذلك في إحصائية تشمل المعلومات المتوفرة بحلول الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم.

هذا واكتملت أعمال البحث والإنقاذ في ولايتي كليس وشانلي أورفا. في حين اكتملت إلى حد كبير في ولايات ديار بكر وأضنة وعثمانية.

ويوجد 29622 عنصر بحث وإنقاذ، بينهم 6479 قدموا من 75 دولة، يواصلون العمل في الوقت الحالي.

ويبلغ إجمالي عدد الأشخاص العاملين في المناطق المنكوبة بلغ 120344.

وتمكنت فرق الإنقاذ، من انتشال 121 شخصا في آخر 24 ساعة من تحت الأنقاض.

وضرب فجر الاثنين، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة. أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.