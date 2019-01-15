شاهد .. إنقلاب شاحنة على المباشر على طريق جبال تكسانة بجيجل

تداول رواد مواقع التوصل الإجتماعي، فيديو يظهر لحظة إنقلاب شاحنة من الوزن الثقيل، على مستوى طريق جبال تاكسنة بولاية جيجل.

وصور الفيديو صاحب السيارة التي كانت خلف الشاحنة مباشرة، بعدما رأى بأن سائقها يمر بوضع حرج، خاصة وأن العجلة الخلفية اليمنى خرجت عن الطريق.

ولم يتمكن صاحب الشاحنة من التحكم بها بعدما أصبح جزء كبير منها خارج الطريق، حيث كان جزء من الطريق متشقق وقد ساعد على سقوطها.

وقد انقلبت الشاحنة عدة مرات بعد خروجه عن الطريق، خاصة وأن المنطقة كانت عبارة عن منحدر شديد، ولحسن الحظ أنه لم يكن في طريقها أية سكنات.