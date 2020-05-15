شاهد: إنهيار مدخل عمارة بسكنات عدل بتيارت

أحد سكان تمكن من تصوير حادثة السقوط

تفاجأ سكان عمارات حي 1500 سكنا التابع لوكالة عدل بمدينة تيارت بسقوط جزء من مدخل عمارة مما خلق صدمة كبيرة لدى السكان الئين طالبوا بتدخل السلطات و فتح تحقيق في طريقة الانجاز .

وقال أحد السكان ان حادثة السقوط اثارت تخوفهم من أن تكون رداءة الانجاز و هشاشته تمس جميع العمارات الي لم يمر على توزيعها عليهم بعد سلسلة من الاحتجاجات الا فترة قصيرة.

وقد تمكن احد السكان من تصوير و توثيق لحظة سقوط واجهة العمارة رقم 10 وسط ذهول السكان دون تسجيل أي اصابات في صفوفهم خاصة.

وأن اغلبهم كانوا يتوقعون سقوطها بعد ظهور تصدعات و تشققات في مدخل العمارة حيث سمع دوي الارتطام لدى جميع السكان واغلق المدخل بالكامل.

قبل ان تستعين السلطات بجرافة لازالة الكتلة الإسمنتية الضخمة عن مدخل العمارة.

وطالب السكان من السلطات المعنية بفتح تحقيق مع الجهة التي تكفلت بإنجاز المشروع الذي صرفت عليها الدولة مبالغ مالية طائلة.

مع ضرررة ايفاد خبراء لمعاينة العمارات للتأكد من صلاحيتها للسكن لتفادي أي كارثة قد تقع.