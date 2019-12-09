شاهد .. إهانة شيخ تجاوز القرن من عمره قرب مركز اقتراع للجالية بمرسيليا

في مشاهد صادمة تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أظهر مقطع فيديو مصور قرب مركز اقتراع للجالية بمرسيليا مجموعة أشخاص يعارضون الإنتخابات وهم يستهزئون ويهينون شيخا طاعنا في السن.

وبدا الشيخ في اللقطات وهو يتقرب من أحد مراكز الإقتراع لأداء حقه وواجبه الإنتخابي.

وفي تلك الأثناء راح مرتكبو هذا الفعل الشنيع يهينون الشيخ ومنعوه من الوصول إلى مركز الإقتراع واستغلوا كبر سنه منتحلين صفة منظمين ومشرفين على مكتب الإقتراع طالبين منه وضع ورقة داخل حاوية قمامة.

ووسط ذلك المشهد المسيء، استمر معارضو الانتخابات في لهوهم وعبثهم وإهانتهم للشيخ، عير مراعين تماما سنه.

وتمكن تلفزيون النهار من التقرب من نجل الشيخ الذي تعرض لهذه الحادثة الصادمة، لنكتشف أن الأمر يتعلق بمجاهد جزائري يقيم بمرسيليا الفرنسية يدعى بلقاسم بلعقون.

وحسب نجل الشيخ الضحية، فإن والده “عمي بلقاسم” يبلغ من العمر قرنا وسنتين، وهو ينحدر من ولاية باتنة، ويعيش في مرسيليا.

وعبر ابن “عمي بلقاسم” عبر ميكروفون النهار عن امتعاضه لما حصل لوالده من إساءة وإهانة وراح يطالب العدالة بالتدخل.