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قناة النهار

شاهد إيبداع الفنان عبد الله الكرد وهو يغني “ملي رحتي يا ما” على إيقاع الشعبي

بقلم قناة النهار
شاهد إيبداع الفنان عبد الله الكرد وهو يغني “ملي رحتي يا ما” على إيقاع الشعبي
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/AiytF
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