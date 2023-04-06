قناة النهار شاهد إيبداع الفنان عبد الله الكرد وهو يغني “ملي رحتي يا ما” على إيقاع الشعبي بقلم قناة النهار نشر في 06 أفريل 2023 - 02:24 الجزائر شارك غرِّد أرسل 17 0 رابط دائم : https://nhar.tv/AiytF برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا ZOOM مع MISTERX 6 I "الحلقة 04 "الإختيار الأول قناة النهار 31 مارس إرتفاع أسعار ملابس العيد للأطفال.. وإقبال كبير للمواطنين عليها قناة النهار 31 مارس أمين بومدين: الكاميرا الخفية الحقيقية تنتج بسيناريو ومخرج قناة النهار 05 أفريل بين البيت والعمل.. نساء يخترن إطعام عابري السبيل لمضاعفة الأجر قناة النهار 05 أفريل 😁 ضحكة و لعبة : باش تربح كادو..جاوب على السؤال ولاّ دير سيلفي مع البلاكة قناة النهار 04 أفريل الشاب حميدو: عندي عقد مع شركة فرنسية ودرت جولات أوروبية وحفلات في الإمارات قناة النهار 01 أفريل "فاطمة بلحميسي: "جائحة كورونا ما خلاتنيش نروح إلى قطر باش نخدم في مشروع الدبلجة قناة النهار 04 أفريل القمح الصلب..بوابة الإكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي قناة النهار 20 مارس بيونة تعلق على صورة مصطفى العريبي .. قناة النهار 31 مارس أمال وهبي وعبد القادير جريو دارو حالة ضد فرقة الداي قناة النهار 02 أفريل