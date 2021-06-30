شاهد.. اصطدام شاحنة بجدار مؤسسة تربوية في الشلف
اصطدام شاحنة بجدار مؤسسة تربوية بالشلف
تدخلت وحدة الحماية المدنية بوقادير 2 في الشلف، ليلة أمس الثلاثاء. في حدود الساعة التاسعة و40 دقيقة، من أجل حادث مرور.وتمثل الحادث في انحراف شاحنة ذات مقطورة واصطدامها بجدار مؤسسة تربوية.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالشلف، خلف هذا الحادث، والذي وقع ببقعة للحشاليف ببلدية بوقادير في الشلف، خسائر مادية في المؤسسة التربوية متمثلة في انهيار جدار.بالإضافة إلى تسجيل تحطم جزئي للشاحنة.
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