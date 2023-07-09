قناة النهار شاهد الإمرأة الحديدية تستعرض قوّتها في الجيش الجزائري بقلم قناة النهار نشر في 09 جويلية 2023 - 15:01 شارك غرِّد أرسل 375 0 شاهد الإمرأة الحديدية تستعرض قوّتها في الجيش الجزائري إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ASatZ اقرأ أيضا ميلة : بورصة أسعار المواشي بين صدمة المشتري و تبريرات الموال قناة النهار 19 جوان صريح جدا: هذه هي الميزانية التي سيخصصها الجزائريون لقضاء العطلة الصيفية .. قناة النهار 03 جويلية شاهد.. إستعراض جويّ يزين السماء بألوان الراية الجزائرية في الأكاديمية العسكرية لشرشال قناة النهار 09 جويلية صريح جدا: أين يضيع أغلب وقت الشباب الجزائري ..؟ قناة النهار 04 جويلية صريح جدا: هل يرافق الشاب الجزائري عائلته إلى شاطئ البحر ..؟ قناة النهار 01 جويلية شاهد ماقاله الرئيس حول المدن الجديدة بسيدي عبد الله و بوينان.."واش كانت ووين راها اليوم" قناة النهار 06 جويلية شوفو حكايتي: أم تفقد إبنها بطريقة غريبة ولحدّ الساعة لم يظهر له أثر قناة النهار 02 جويلية الجلفة : عزوف عن بيع و شراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها قبل أيام عيد الأضحى قناة النهار 24 جوان عبد الحميد ترغيني: السياحة ليست فنادق 5 نجوم فقط لأن السائح الأجنبي لا يبحث عن تلك الرفاهية الكبيرة قناة النهار 19 جوان سكيكدة : درجة الحرارة القياسية تفرض حظر التجوال قناة النهار 22 جوان