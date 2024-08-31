شاهد.. البرق يعانق المسجد النبوي وأمطار غزيرة بالمدينة

عرفت المدينة المنورة في السعودية، ليل الجمعة السبت، سقوط أمطار غزيرة مرفوقة برعود وبرق، تسببت في سيول غير مسبوقة.

وإنتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للسيول وهي تجرف السيارات بعدة شوارع.

فيما أظهرت مقاطع أخرى مشاهد من تساقط الأمطار الغزيرة على المسجد النبوي في المدينة المنورة.

ونشرت أمانة منطقة المدينة المنورة، عبر صفحتها على منصة “إكس”، مقاطع فيديو للبرق فوق المسجد النبوي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن “الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي كثفت أعمالها في ساحات ومرافق المسجد النبوي من خلال تشغيل كامل طاقاتها من الكوادر البشرية والآلية وفق خطط الحالات المطرية الموضوعة مسبقاً”.