شاهد.. التونسيون يحتفلون برئيسهم على أنغام “La Liberté” وسولكينغ يعلق

نشر النجم الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي، والمعروف بـ”سولكينغ”، مقطع فيديو على تويتر، من إحتفالات التونسيين برئيسهم الجديد، أمس الأحد.

ويظهر في مقطع الفيديو، جموع غفيرة من التونسيين، وهم يحتفلون ويرددون كلمات أغنية “la liberté”، للنجم سولكينغ وفرقة أولاد البهجة الجزائرية.

وعبر النجم الجزائري، عن فخره الشديد، بمشاركة أغنيته، في هذا الحدث السعيد الذي يحتفل به الشعب التونسي الشقيق.

وكتب سولكينغ: “تونس.. أحبكم، يا له من فخر أن أرى صدى موسيقاي في مختلف البلدان”.

للتذكير، فاز المرشح، قيس سعيد، أمس الأحد، برئاسة تونس، بعد تصدره للجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية.