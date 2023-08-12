شاهد: الجشع والبحث عن الربح السريع .. وحماية المستهلك تستنكر

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكapoce فيديو عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك يظهر الجشع والبحث عن الربح الأكثر من بعض المهنيين والمصانع.

وأظهر الفيديو الذي نشرته حماية المستهلك من الرمشي بتلمسان حسب المواطن الذي يتحدث فيه انه يتم إستعمال السكر المدعم والموضب في أكياس ذو وزن 1 كلغ أو2 كلغ من طرف المصانع والمهنيين عوض السكر الموجه لهم والموضب في الأكياس الكبيرة لأجل ربح 20 دج إلى 30 دج في الكيلوغرام.

ووفقا لذات المواطن فإن التجار يقومون لتفريغ السكر المدعم والموضب في أكياس ذو وزن 1 كلغ أو2 كلغ ببيعها بالتجرئة ولسعر أكبر

وأضاف ذات المنشور انه “لهذا يجد بعض المواطنين سكرا يتم بيعه بالتجزئة بأسعار اغلى لأنه في الأصل موجه للمصنعين الذين تركوه واستبدلوه بالمدعم”.

وحسب حماية المستهلك حسب ما يبينه الفيديو انه “من المحتمل أنها أكياس لسكر مدعم مستعمل في الصناعة الغذائية ، وتم التخلص منها .. وليست عملية تفريغ كما جاء على لسان الاخ المواطن مشكورا”.