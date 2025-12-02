قناة النهار شاهد..الحصة التدريبية الأخيرة لأشبال بوقرة قبل مواجهة صقور الجديان بقلم قناة النهار نشر في 02 ديسمبر 2025 - 15:44 شارك غرِّد أرسل 76 0 شاهد..الحصة التدريبية الأخيرة لأشبال بوقرة قبل مواجهة صقور الجديان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Qzj58 اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قناة النهار 01 ديسمبر المدية / إخماد حريق الغابة بمنطقة خزرون ببلدية الحمدانية قناة النهار 14 نوفمبر صريح جدا : بر الوالدين عند الجزائريين..بين القيم الدينية والواقع المعاصر قناة النهار 13 نوفمبر شاهد..منطقة اولاد ادريس بسوق أهراس ترتدي حلّة بيضاء.. قناة النهار 27 نوفمبر صريح جدا : ثقافة الاعتذار عند الجزائريين..هكذا نصلح ما أفسدته لحظات الغضب قناة النهار 20 نوفمبر مصروف الدار: نشد بكم الرحال إلى سوق الحراش الشعبي.."كاين كلّش" قناة النهار 16 نوفمبر عدالة : الدراسة حضوريا في الجامعة أثناء تمضية العقوبة..فرصة للمحبوسين لحياة أفضل قناة النهار 23 نوفمبر غرداية / ركود في المبيعات .. بين الغلاء وضعف نوعية السيارات قناة النهار 29 نوفمبر رئيس الجمهورية : العقدة الإديولوجية لي كانت موجودة.."كسّرتها" قناة النهار 24 نوفمبر مصروف الدار : سوق باش جراح.."عندك تدي ماعندكش تدي" قناة النهار 26 نوفمبر