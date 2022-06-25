قناة النهار شاهد.. الرئيس تبون يتبادل التحية مع الجمهور الحاضر في حفل إفتتاح الألعاب المتوسطية بقلم النهار أونلاين نشر في 25 جوان 2022 - 23:54 شارك غرِّد أرسل 76 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CQSVy اقرأ أيضا هذه إنطباعات التلاميذ حول أسئلة مادة الرياضيات لإمتحان "البيام" قناة النهار 07 جوان هذا ماقاله وزير الصحة بخصوص غضبه وتعصبه خلال زيارته الفجائية للمستشفيات الوطن قناة النهار 12 جوان صحة: توفير القسطرة المتقطعة لتخفيف معاناة المصابين بالمثانة العصبية قناة النهار 19 جوان مديرة مركز بغرداية: حجز الهواتف النقالة للتلاميذ والمؤطرين والإداريين تفاديا للغش قناة النهار 12 جوان صريح جدا: هذه هي المأكولات التي يفضلها الجزائريون في فصل الصيف .. قناة النهار 08 جوان قسنطينة: وليد ونائلة.. قصة شابين نجحا في تصنيع أجود أنواع الجبن محليا قناة النهار 06 جوان "صالح باي عيبود :" أعلام كل الفرق في قطر متواجدة إلا علم الجزائر .. هذا صعب قناة النهار 15 جوان مترشح للبكالوريا: قتـ.لني "الستراس" نضت على 2 تاع الصباح وجيت زوج سوايع قبل الوقت قناة النهار 12 جوان طالع هابط: النوي يفضح أعداء الطبيعة ويكشف مفرغة عمومية على ضفاف البحر بالشلف قناة النهار 05 جوان البيام.. وزير التربية يعطي إشارة إنطلاق الامتحان لـ740 ألف مترشح الوطني 06 جوان