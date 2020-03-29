شاهد.. السعوديون يرددون النشيد الوطني من نوافذ وأسطح منازلهم

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شاهد.. السعوديون يرددون النشيد الوطني من نوافذ وأسطح منازلهم
بقلم نادية بن طاهر

قام عدد من المواطنين السعوديين، والمقيمين بالمملكة، مساء أمس السبت، بترديد النشيد الوطني للبلاد، عبر نوافذ وأسطح منازلهم.

وحسبما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن هذه المبادرة جاءت تقديرا للجهود الجبارة لقيادة البلاد والأجهزة الصحية والأمنية حيال الوقاية من فيروس كورونا.

كما قام المواطنون، بالتصفيق شكرا لـ”أبطال الصحة”، وما يقدمونه من جهود في مكافحة الوباء.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ “خليك  ببيتك وأنشد لوطنك”، لدعوة السعوديين إلى ترديد النشيد من نوافذ منازلهم، عند الساعة الثامنة من مساء أمس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=797350

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