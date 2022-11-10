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قناة النهار

شاهد السفير الفرنسي يتحدث باللغة الامازيغية ويكشف عن الموسيقى القبائلية التي يحبها

بقلم قناة النهار
شاهد السفير الفرنسي يتحدث باللغة الامازيغية ويكشف عن الموسيقى القبائلية التي يحبها
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/CqlAS
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