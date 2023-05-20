شاهد.. السيسي يبكي في السعودية أمام قبر الرسول

قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأداء العمرة، على هامش مشاركته بالقمة العربية في السعودية.

وانتشرت صور للرئيس المصري، خلال زيارته للمسجد النبوي، حيث بدت على وجهه علامات التأثر الشديدة، وبكى متأثرا بهذه الزيارة.

وقام الرئيس المصري بأداء العمرة، حيث جاءت على هامش مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، المنعقد في مدينة جدة.

وعاد الرئيس المصري إلى مصر بعد مشاركته في القمة العربية وأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي.