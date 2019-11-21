شاهد.. الشيف بوراك يعلن عن زواجه من منال حدلي قريباً!

شاركت النجمة الجزائرية منال حدلي، مقطع فيديو على صفحتها بانستغرام، جمعها مع الشيف التركي الشهير “بوراك أوزديمير”، خلال زيارتها لمطعمه بتركيا.

وقال الشيف التركي في مقطع الفيديو: “سألتوني كثيرا عن موعد زواجي مع منال حدلي، وأنا أقول لكم أنه سيكون قريبا”.

مضيفا بأنه يحب الجزائر كثيرا، ويحب الفنانة الجزائرية منال حدلي مرددا: “وان تو ثري.. فيفا لالجيري”.

كما أهدى الشيف بوراك، باقة ورود للفنانة الجزائرية، عند إستقباله لها في مطعمه.

وأخفت الفنانة الجزائرية خاصية التعليقات على منشورها، ولم توضح إن كان خبر زواجها من الشيف التركي صحيحا، أم أنها مجرد مزحة.

للتذكير، فاجئ الشيف التركي الشهير بوراك، الفنانة الجزائرية الشابة، منال حدلي، بوصلة غزل انتهت بعرضه الزواج عليها، عند زيارتها له قبل أشهر.