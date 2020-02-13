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شاهد الصور الأولى من الجزء الثاني لمسلسل مشاعر

فن وثقافة
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شاهد الصور الأولى من الجزء الثاني لمسلسل مشاعر
بقلم نادية بن طاهر

نشر النجم الجزائري ، نبيل عسلي، صورا من كواليس تصوير الجزء الثاني للمسلسل الجزائري الدرامي “مشاعر”، على صفحته الرسمية بانستغرام.

وظهر نبيل عسلي مع أبطال المسلسل، النجم حسان كشاش والمتألقة سارة العلامة، وأرفق صورته بالتعليق الآتي: “مشاعر 2020”

وتم الإنطلاق في تصوير المسلسل الرمضاني “مشاعر”، في الأسبوع الأول من شهر جانفي الماضي.

هذا وعرف الجزء الأول من المسلسل، والذي عرض في رمضان الماضي على قناة “النهار”، نجاحا كبير، وتصدرت حلقاته أعلى نسب المشاهدة على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وحصدت الحلقة الأولى من المسلسل، أزيد من 6 ملايين مشاهدة على “اليوتيوب”.

وينتظر متابعو المسلسل بشوق كبير الأحداث القادمة في السلسلة، خصوصا مع النهاية المشوقة للجزء الأول والتي فتحت التكهنات لأحداث كثيرة قادمة في الجزء الثاني منه.

مشاعر 2020

مشاعر

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#مشاعر 2020

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الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=773294

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