شاهد الفرحة الهستيرية للنجم سولكينغ والبطل مخلوفي بعد فوز الخضر

احتفل النجم الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي، والمعروف بـ”سولكينغ”، رفقة البطل الجزائري، توفيق مخلوفي، بالفوز المبهر للخضر، أمس الثلاثاء، من المدرجات.

وتواجدت العديد من الشخصيات الجزائرية المعروفة، أمس الثلاثاء، في ملعب مدينة ليل الفرنسية، لتشجيع أبطال إفريقيا.

وكان سولكينغ، قد قام بزيارة للفريق الوطني، قبل بداية المباراة، أين إلتقى مع اللاعبين هناك.

واكتسح المنتخب الوطني الجزائري، سهرة أمس الثلاثاء، نظيره الكولومبي، بثلاثية دون رد في لقاء ودي.

ولُعب اللقاء الودي الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، بملعب “بيار موروا” بمدينة ليل الفرنسية.