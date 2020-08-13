شاهد القطار المخصص لفريق اتحاد العاصمة

نشر موقع اتحاد العاصمة، مقطع فيديو للقطار الذي اقتنته الإدارة من أجل تنقلاتها.

القطار المخصص لنادي إتحاد العاصمةhttps://youtu.be/hkelZ1AB2ZQ#Allezlesrouges 🔴⚫💪 Publiée par USM Alger sur Mercredi 12 août 2020

ووقع فريق إتحاد العاصمة يوم أمس الثلاثاء على إتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

وسيتم نقل تشكيلة إتحاد العاصمة في الموسم الرياضي المقبل 2021-2020 من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على متن قطارات خاصة من الدرجة الأولى وهي سابقة من نوعها في الجزائر.