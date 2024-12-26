قناة النهار شاهد..القوات الخاصة تنفذ تمرين محاكاة بمطار الجزائر الدولي بقلم قناة النهار نشر في 26 ديسمبر 2024 - 11:26 شارك غرِّد أرسل 174 0 شاهد..القوات الخاصة تنفذ تمرين محاكاة بمطار الجزائر الدولي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rk8P4 اقرأ أيضا مع برودة الطقس..مواطنون يقبلون على الأعشاب الطبيعية قناة النهار 23 ديسمبر المدية : صناعة الأحذية..منتوج محلي ينافس المنتوج المستورد قناة النهار 21 ديسمبر صريح جدا : المبالغة في الإهتمام بالمظهر.. هل هي رفاهية أم ضرورة اجتماعية قناة النهار 24 ديسمبر نقل : سيناريو الرشق بالحجارة على القطارات يتواصل .. إلى متى قناة النهار 08 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر هذه هي أفضل المشاريع الإنتاجية المربحة عند الجزائريين قناة النهار 21 ديسمبر حملات تحسيسية لتخفيض سعر كوب القهوة..استجابة واسعة من المقاهي قناة النهار 18 ديسمبر سوق أهراس : تفاصيل العثور على رضيعة حديثة الولادة ! قناة النهار 08 ديسمبر رئيس الجمهورية يستقبل "ميخائيل بوغدانوف" قناة النهار 19 ديسمبر