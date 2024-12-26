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قناة النهار

شاهد..القوات الخاصة تنفذ تمرين محاكاة بمطار الجزائر الدولي

بقلم قناة النهار
شاهد..القوات الخاصة تنفذ تمرين محاكاة بمطار الجزائر الدولي
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شاهد..القوات الخاصة تنفذ تمرين محاكاة بمطار الجزائر الدولي

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