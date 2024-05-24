شاهد.. الكشف عن صور جديدة مذهلة للكون

كشف تلسكوب إقليدس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية النقاب عن صور جديدة للكون أذهلت علماء الفيزياء الفلكية.

ويوضح جان تشارلز كويلاندر، عالم الفلك في هيئة الطاقة الذرية (CE، “نلاحظ السحب الجزيئية، وهي خليط من الغاز والغبار، والتي “تنهار تحت ثقلها”.

وأوضح عالم الفيزياء الفلكية إيريك لاجاديك. “نلاحظ 300 ألف نجم شاب أو متشكل هذا مذهل”.

والتقط تلسكوب إقليدس صورة المجرة الحلزونية NGC 6744 ونشرتها وكالة الفضاء الأوروبية في 23 ماي 2024.

وتعتبر هذه الأخيرة “واحدة من أكبر المجرات الحلزونية” الواقعة خارج منطقتنا. بحسب وكالة الفضاء الأوروبية.

وتوضح الوكالة: “إن إقليدس قادر على تصوير الهياكل الحلزونية واسعة النطاق والتفاصيل صغيرة الحجم بوضوح لا يصدق. مثل ممرات الغبار التي تشبه الريش”.

وتوضح وكالة الفضاء الأوروبية أن هذا التكتل يضم عددًا فلكيًا من المجرات - أكثر من 50 ألفًا – “العديد منها يشبه مجرتنا درب التبانة”.

كما أنها بعيدة جدًا جدًا: “استغرق ضوءها 2.7 مليار سنة للوصول إلينا”. كما يوضح جيسون رودس، من مختبر الدفع النفاث (JPL، مركز كاليفورنيا التابع لنازا، لصحيفة لو باريزيان.

“تحتوي هذه العناقيد على كميات هائلة من الكتلة، تصل إلى 10000 مليار مرة كتلة الشمس. معظمها على شكل مادة مظلمة”، كما تحدد وكالة الفضاء الأوروبية.

وتفتخر وكالة الفضاء الأوروبية بأن “هذه الصورة تسلط الضوء على تنوع إقليدس. حيث يمكن رؤية مجموعة واسعة من المجرات هنا، من شديدة السطوع إلى باهتة للغاية”.