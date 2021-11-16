شاهد الكـارثة .. لحظة إخراج سيارة بـ”البوكلة” سقطت عليها شجرة ضخمة بالعاصمة

تعرضت صبيحة اليوم الثلاثاء، سيارة لحادث أين سقطت عليها شجرة ضخمة وهذا نتيجة التقلبات الجوية الأخيرة.

ويظهر الفيديو كيف تم استخراج السيارة من تحت الشجرة وهذا بالإستعانة بـ “البوكلة”.

للإشارة الحادث لم يسجل من خلاله أي خسائر بشرية على غرار الخسائر المادية.

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 80 ملم على الولايات الساحلية للوطن.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، فإن تساقط الأمطار سيخص ولايات الشلف، عين الدفلى، المدية، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة.

كما ستخص الأمطار ولايات بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف وميلة. كما ستمتد صلاحية النشرية الخاصة إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء على الأقل.

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