شاهد.. المرزوقي ينهار بالبكاء حزنا على مرسي

قام الرئيس التونسي السابق، “المنصف المرزوقي”، برثاء الرئيس المصري الراحل، “محمد مرسي”، خلال مداخلة مباشرة على إحدى القنوات العربية.

ولم يمنع الرئيس التونسي السابق، نفسه، من البكاء، على الرئيس المصري الراحل.

وكتب المرزوقي، أمس الإثنين، على صفحته بالفيسبوك: “إن مرسي دخل التاريخ اليوم من أوسع أبوابه”.

وأضاف الرئيس التونسي السابق: “وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الظروف المأساوية التي رأيناها، شهادة إلى الأبد على صلابة الرجل وعلى شجاعته وإنسانيته، وتمسكه لآخر نفس بقيمه ومواقفه”.

وتابع المرزوقي: “وعند الله تجتمع الخصوم.. أما التاريخ فقد قال كلمته في محمد مرسي، وقد دخله اليوم من أوسع أبوابه”.

وقد أعلن التلفزيون المصري، أمس الإثنين، وفاة الرئيس الأسبق “محمد مرسي”، أثناء محاكمته، عن عمر ناهز الـ67 عاما.