شاهد.. الممثلة التركية فهرية أفجان تنشر الصورة الأولى لطفلها

بعد أشهر من إخفائها لوجه طفلها، نشرت الممثلة التركية الشهيرة، فهرية أفجان، اليوم السبت، أولى صورها مع طفلها كاران.

وظهرت فهرية في الصور التي نشرتها على صفحتها بانستغرام، وهي سعيدة برفقة طفلها، وعلقت على الصور قائلة: “كاران.. كابتن سفينة فضاء”.

وأغلقت النجمة التركية، خانة التعليقات على منشور صورها مع طفلها.

وبعد ساعات قليلة من نشر تلك الصور، استطاعت أن تغزوا وسائل التواصل الاجتماعي مع تعليقات المحبة والإعجاب بالطفل.

ووصف الكثيرون الطفل كاران بالجميل شكلا، خصوصا وأنه إبن النجمين فهرية وبوراك أوزجيفيت، والشهيرين بوسامتهما.