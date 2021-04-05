شاهد.. النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا بطلة كليب محمد رمضان

نجمة هنديةإستعان الفنان المصري، محمد رمضان، بالنجمة الهندية، أورفاشي راوتيلا، في كليبه الجديد “فيرساتشي”.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته على انستغرام، صورة مع نجمة كليبه الجديد.

وكتب محمد رمضان: “النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا مفاجأة أغنيتي الجديدة فيرساتشي بيبي”.

وأورفاشي راوتيلا ‏هي ممثلة وعارضة أزياء هندية، توجت ملكة جمال Diva Universe 2015، ومثلت الهند في مسابقة ملكة جمال الكون لسنة 2015.

وشاركت النجمة الهندية، في العديد من الأفلام في بوليوود على غرار فيلم “سينغ ساب العظيم”.

هذا وينتظر إن يشارك محمد رمضان في الموسم الرمضاني القادم، من خلال مسلسله “موسى” والذي انتهى من تصويره مؤخرا.