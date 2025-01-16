قناة النهار شاهد.. النوي في الميدان من جبال سويسرا الجزائر بقلم قناة النهار نشر في 16 جانفي 2025 - 10:05 النوي شارك غرِّد أرسل 107 0 شاهد.. النوي في الميدان من جبال سويسرا الجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BWNmv اقرأ أيضا رسالة تدمع لها العين يلقيها مراسل النهار بفلسطين بمناسبة حلول السنة الجديدة قناة النهار 01 جانفي تراجع سعر 1 يورو إلى 240 دج في إنتظار تفعيل المنحة السياحية الجديدة قناة النهار 07 جانفي سيدي بلعباس : محافظة الغابات تحجز"طائر مينا" كان معروضا للبيع قناة النهار 07 جانفي سطيف.: المواطنون سعيدون بتساقط الثلوج بالولاية.."ليل كامل مارقدوش" قناة النهار 13 جانفي كوثر كريكو : تمديد عطلة الأمومة..حماية لصحة المرأة ورعاية للطفل في مدة موضوعية قناة النهار 14 جانفي عقوبات صارمة للمتلاعبين بنوعية المياه المعدنية.."سنتتبع الأسعار" قناة النهار 30 ديسمبر لقمان .. إنسانية تتجسد في رعاية وإطعام القطط المتشردة قناة النهار 03 جانفي بدون ترتيبات..النوي يلتقي الرئيس المدير العام لمؤسسة مطار الجزائر و نائب رئيس مجمع إيريس قناة النهار 29 ديسمبر عطاف : سفارتنا في سوريا تشتغل بصفة عادية..سوريا تتسع للجميع ويشارك في صنع مستقبلها جميع السوريين قناة النهار 30 ديسمبر صريح جدا : مكالمة "حب " غير متوقعة .. شباب يفاجئون آبائهم على المباشر قناة النهار 08 جانفي