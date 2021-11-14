شاهد بالصور ما تم حجزه عند تلاميذ متوسطة بقسنطينة

هذه ليست محجوزات لقوات الأمن الوطني، بل ما تم ضبطه عند بعض التلاميذ بمتوسطة جندلي خميسي علي منجلي في قسنطينة.

وقد قامت بنشر الصور جمعية أولياء التلاميذ لمتوسطة جندلي خميسي علي منجلي قسنطينة. بحيث تتمثل المحجوزات في أسلحة بيضاء، سكين من الحجم الكبير. بالإضافة إلى ذلك أدوات التجميل، سجائر، ولاعات، هواتف نقالة.

زيادة على ذلك، أعابت الجمعية احتجاج بعض أولياء التلاميذ، حيث قالت “يأتي احد الأولياء ليحتج على التفتيش. “تصوروا حجم الخطر الذي يحدق بأبناءنا! زد على ذلك الدخان. لجماعة راهي تتكيف في المالبورو”.

مضيفة “نعيد ونكرر. التفتيش الفجائي ساري المفعول أحب من أحب وكره من كره. ونحن بصفة رسمية مع كل قرارات إدارة المؤسسة التي تخدم بشكل مباشر كل التلاميذ دون استثناء”.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الجمعية في منشور آخر ” المداهمة التفتيشية الفجائية للتلاميذ وهم في أقسامهم. جاءت بنتائج كبيرة للاسف الشديد”.

وتابعت “تم حجز أسلحة بيضاء مواد تجميل. مواد ممنوعة من الدخول للمؤسسة وغيرها لتلاميذ وتلميذات. للأسف الشديد ضحايا إستهتار واللامسؤولية لأولياءهم وسوف يتخذ في حقهم الإجراءات الإدارية اللازمة”.

بالإضافة إلى ذلك، استغربت الجمعية أن هناك من “يقلقل” فقط دون تقديم أي مساعدة ولو حتى برأي يفيد به. فلم يعجبه هذا التصرف رغم نتائجه الإيجابية في الوقوف على ضمان السيرورة الحسنة للمؤسسة وضمان الوقوف لتوفير كل الظروف الملائمة لتمدرس وأمن الأبناء.

مضيفة “نحن في خدمة التلاميذ والمؤسسة والأولياء المسجلين عندنا فقط دون سواهم”.

بالإضافة إلى ذلك، وجهت الجمعية رسالة لأولياء التلاميذ الذين يرفضون تفتيش أبنائهم. حيث قالت “لاتريد أن يفتش إبنك ؟ عادي جدا تقدم للإدارة و قدم طلب تغييره من المؤسسة”.