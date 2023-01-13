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قناة النهار

شاهد بداية عملية نقل الأنصار لملعب براقي نيلسون مانديلا

بقلم قناة النهار
شاهد بداية عملية نقل الأنصار لملعب براقي نيلسون مانديلا
نيلسون مانديلا
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شاهد بداية عملية نقل الأنصار لملعب براقي نيلسون مانديلا

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