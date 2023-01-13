قناة النهار شاهد بداية عملية نقل الأنصار لملعب براقي نيلسون مانديلا بقلم قناة النهار نشر في 13 جانفي 2023 - 14:59 نيلسون مانديلا شارك غرِّد أرسل 99 0 شاهد بداية عملية نقل الأنصار لملعب براقي نيلسون مانديلا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NWUCl اقرأ أيضا "وزير الصناعة الصيدلانية :"إنطلاق إنتاج الأنسولين في الجزائر الأسبوع المقبل قناة النهار 03 جانفي الجزائر ترحب بإفريقيا.. شان2022 قناة النهار 30 ديسمبر رئيس لجنة تنظيم الشان يطلب من الأنصار عدم إحضار السجائر والحقائب للملاعب قناة النهار 11 جانفي النهار ترندينغ: تجار يقومون بغسل ملابس قديمة لبيعها على أساس جديدة بأسعار باهضة في وهران قناة النهار 26 ديسمبر بعد اختفاء الشركة المنجزة .. تأخر في إنجاز مشروع 110 مسكن تساهمي بوادي الزناتي بولاية قالمة قناة النهار 02 جانفي وزير التربية : كتاب جديد للغة الإنجليزية للسنة الرابعة في الدخول المدرسي المقبل قناة النهار 02 جانفي لحظة تشييع جثامين ضحايا الغاز بسطيف قناة النهار 10 جانفي Toutes options: تجارب آداء سيارة بيجو 408 الجديدة كليا قناة النهار 07 جانفي نصر الدين قمريش: العلم والتكنولوجيا غائبة عندنا وعلينا فتح الباب أمام الصحافة للترويج "للشان" قناة النهار 24 ديسمبر وزير الفلاحة : نسبة إنتاج القمح الصلب تغطي 95 %من الإحتياجات الوطنية قناة النهار 09 جانفي