شاهد.. بداية مذهلة لعام 2022 من برج خليفة بدبي

احتفلت مدينة دبي بحلول رأس السنة الجديدة 2022 بعروض من الألعاب النارية المبهرة في برج خليفة.

واستطاعت دبي بعرض مذهل للألعاب النارية في برج خليفة ومول الإمارات والشوارع والميادين أن تبهر العالم باحتفالات العام الجديد 2022.

وتخللت الاحتفاليات، فعاليات ترفيهية مختلفة كعروض الليزر والحفلات الغنائية.

وجاء ذلك ضمن إجراءات وتدابير احترازية تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور والزوار.

وشملت احتفالات العام الجديد 2022، فرصة مشاهدة عدد أكبر من عروض الألعاب النارية، التي وصل عددها هذا العام إلى 36 عرضاً.

كما تم تنظيم هذه العروض، في 29 موقعاً في مناطق متفرقة في دبي وهي : سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف. دبي فستيفال سيتي مول، القرية العالمية، أتلانتس النخلة، برج العرب. نادي الإمارات للغولف، وذي بوينت، برواز دبي، وتاون سكوير.

وهناك أيضاً مجموعة من الفنادق التي تحتفل بحلول عام 2022 بالألعاب النارية، بما في ذلك بارك حياة دبي.

كما شملت القائمة منتجع جبل علي للغولف، منتجع فور سيزونز- جميرا، فندق جميرا زعبيل سراي، منتجع باب الشمس الصحراوي.

بالإضافة إلى فندق العنوان مونتغمري، لو رويال ميريديان بيتش ريزورت آند سبا، منتجع سوفيتيل بالم جميرا. ون آند أونلي جزيرة النخلة جميرا، بلازو فيرساتشي- دبي.

وكذا منتجع ومساكن بولغري- دبي، نشاما تاون سكوير دبي، عقارات جميرا للغولف،و منتجع وسبا نيكي بيتش. وفيستا ماري نخلة جميرا، بالم بيتش النخلة، ون آند أونلي رويال ميراج.

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