شاهد: بعد صفعة ماكرون .. شاب يرشق زعيم حزب فرنسي بالطحين

بعد مرور أيام قليلة على حادثة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تعرض زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري جان لوك ميلونشون إلى الرشق بالطحين. وجاء هذا خلال مشاركة الراديكالي في مسيرة ضد اليمين المتطرف بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووفق موقعbfmtv الفرنسي رشق احد الشبان زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري جان لوك ميلونشون بالطحين أثناء مشاركته في مسيرة ضد اليمين المتطرف.

وصرح جان لوك ميلونشون أن أحد الشبان تقدم نحو ورشقه بالطحين قبل أن توقفه مصالح الأمن حيث تم إطلاق سراحه فيما بعد.

من جهته كشف الشاب للصحافة ان زعيم حزب “فرنسا الأبية” لا يؤمن بالحوار كما ان ماقام به بادرة الإحتجاج.