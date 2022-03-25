شاهد.. بلماضي يُهدي قميصه لمناصر كاميروني ويسأله.. “ياك تآمن بربي ماشي بالسحر”

صنع الناخب الوطني جمال بلماضي الحدث رفقة مناصر كاميروني عقب مواجهة الخضر أمام الكاميرون التي جرت اليوم الجمعة.

الرجل الأول في الطاقم الفني الوطني استجاب لطلب أحد المناصرين الكامرونيين الذي كان يُريد قميص بلماضي.

حيث قام هذا الأخير بالنزول من الحافلة خصيصا لمنح المناصر الكاميروني قميصه وتبادل معه أطراف الحديث.

حيث قال بلماضي للمناصر:”ماذا ستفعل بالقميص؟ هل تؤمن بالله؟”.

كما رد عليه المناصر:”أنا أؤمن بالله وليس بالسحر”.