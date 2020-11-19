شاهد.. بن زينة يُشعل مسرح “ذا فويس” في النهائي وهذا هو الفائز باللقب

أبدع الفنان الجزائري القدير، عبد العزيز بن زينة، على مسرح “ذا فويس سينيور”، في الحلقة النهائية التي تم بثها أمس الأربعاء على قنوات الـ”أم بي سي”.

وأدى الفنان الجزائري، في نهائي الطبعة الأولى من البرنامج، أغنية “بحدا حبيبتي”، من الفلكلور التونسي، بحرفية عالية.

وأشعل النجم الجزائري، المسرح بصوته وأدائه وخفة دّمه وأبهر مدربي البرنامج الذين أثنوا كثيرا على أدائه الرائع.

وبعد 6 أسابيع من الطرب والمنافسات والأصوات الذهبية التي قدمت لحظات لا تنسى، تُوّج الفنان اللبناني عبدو ياغي من فريق ملحم زين باللقب ضمن الحلقة الختامية.

وحصل ياغي على عقد مع شركة “بلاتينوم ريكوردز”، لتسجيل أغنية.