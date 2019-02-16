شاهد.. “بونجاح” على طريقة “إبراهيموفيتش” !!

يواصل الهدّاف الجزائري بغداد بونجاح، عروضه القوية في الدوري القطري، وهذا بمناسبة المواجهة التي جمع اليوم بين السد والخور.

وأنقذ حارس “الخور” ناديه من هدف عالمي بعد مقصية رائعة من “بونجاح” من على بعد 20 متر في الدقيقة 23.

مذكراً الجميع بالهدف الذي سجله السويدي زلاتان ابراهيموفيتش في مرمى منتخب إنجلترا في 2012 والذي أختير كأجمل هدف في العالم.